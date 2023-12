AREENI AASTA ALBUMID 2023 | Millest koosneb aasta parim plaat?

New age ambient-teose salvestas flöödiharrastaja André 3000 koos kõige ehtsama Los Angelese põrandaaluse ja ravimuusika ja uusvaimsuse seltskonnaga. Kaasprodutsendiks ja instrumentalistiks mitmel pillil Carlos Niño (varem tegutsenud muu hulgas kooslustes AmmonContact, Build An Ark), spirituaalse teraapiamuusika viljelejad Nate Mercereau ja Surya Botofasina, avangardtrummar Deantoni Parks, kunstnik-viiuldaja V.C.R, impopaarike Mia Doi Todd ja Jesse Peterson, väikeplaadifirma Leaving Records juht Matthewdavid. Kusjuures suur osa neist on oma loomingut ilmutanud just Leaving Recordsi alt, mille juht ise on ka viimastel aastatel peamiselt new age-teoseid loonud. Tõelised uushipid, tõelised hõljumise sõbrad.

Vahepealsetel aastatel on André põhjendanud räpis tagaplaanile pikutama heitmist jutuga, et uue põlvkonna räpparid on nii head, erilised ja uue tasemega kategooriast, et temal kui veteranil ei ole enam suurt midagi avastamisväärset öelda ega hääldada. Nüüd, nädal enne sooloalbumi ilmumist tehtud avaldustes kõneles ta taas räpist ning kostis, et ta annaks meeleldi uue räpiplaadi välja, kuid praegu ei tundu talle sel moel enda väljendamine lihtsalt põnevana ning midagi nii väärtuslikku, et seda maailmale anda. Aga see flöödi mängimine, vat seda tahaks praegu kõigiga jagada.