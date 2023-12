30 aastat ja ei ühtegi sündmust? „Õnne 13“ pühadeaeg jõudis puuriidas asjal käivast kassist peoni 5Miinusega

Eesti kõige popim telesari on nüüdseks eetris olnud 30 aastat. Selle alapealkiri on „Meie elu lood“. Just nii idee autor Astrid Reinla kunagi asja mõtleski: sari lihtsate, päris inimeste elust. Tahtlikult või tahtmata on sari hüva mikroajalugu. Seal ladestub igapäevaolme ja mured läbi aastate.