Kui Mati Undil kodus raamatutest uputas, viis ta raamatupakke telefoniputkadesse

Miks Eesti Ekspress minult selle arvustuse tellis ja miks ma sellega lõpuks nõusse jäin, kuigi, Jumal näeb, pika hambaga, ei oska ma täpselt seletada. Võib-olla oodati minult vaidlemist Mihkel Mutiga ja mingite oma versioonide väljakäimist ja mälusoppide tühjendamist, lõplikku tõde või koguni võimalikku intriigi. Sel juhul ei olnud tellijad vist veel jõudnud Muti raamatut läbi lugeda. Nii ammendavat, pieteeditundelist, läbikaalutud, delikaatset monograafiat, mis on oma objekti suhtes austav, kuid mitte tema suuruse ees lääbakil, kus on lugupidamise kõrval ka kerget huumorit ja mille valmimiseks on ära tehtud aukartustäratav hulk tööd, ei pälvi enamik loovisikuid, isegi kui mitmed neist seda vääriksid.

Olid veel need ajad, kus oodati monograafiaid vanemate põlvkondade autoritest. Tehnika areng polnud ka nii kaugele jõudnud, et teha veel elus klassikutest videosarju, nagu sellega kümmekond aastat hiljem alustasid soomlased. Mati Unt oli siis alles nagu mingi vahepealse, ülemineku põlvkonna esindaja, „viimane põlvkond, kes kirjutas vanaviisi kirju“, nagu väljendub oma raamatus Mihkel Mutt.

Aga kuidas on Undist kirjutamisega? Mihkel Mutt on selle töö ette võtnud, kirjutanud oma sõbrast ja kaasteelisest, tema ajast, andnud oma Undi, lähtudes muidugi ka sellest, mida Mati Undi kohta varem on kirjutatud, aga luues ometi täiesti erilise ja meie biograafiate rivis ainulaadse teose.

Aastate eest sattusin esimest korda kunagisse Leedimäe koolimajja, mille seinale on kinnitatud mälestustahvel Mati Undile. Sarnasust pehmenäolise Matiga on tahvli autoril olnud raske tabada. Undi näojooned ei ole skulptuurideks või pronkstahvliteks kuigi tänuväärsed, pehmust on keeruline kõvades materjalides edasi anda, sarnasust ja ilmet tabada, pronks ja marmor eelistavad kujutada üheülbalisi ja teravamaid füsiognoomiaid.

Üks, mis Goethet ja Unti seob, on kunstianne. Siinkirjutaja puutuski Undi nimega esimest korda kokku just tema illustratsioonide all almanahhis Tipa-tapa ja Kuno Otsuse luulevihikus „Ellupöördujad“.

Kas ma saan väita, et Mutt selle raamatuga üllatas? Saan küll. See on uurimus, monograafia, analüüs, mis pakub ootamatuid, huvitavaid ja miks mitte ka väitlusele kutsuvaid võrdlusi ja hinnanguid. Unt ja Goethe? Minu jaoks tõesti ootamatu paralleel, mida autor mitmel pool üpris usutavalt, teinekord vahest naiivseltki põhjendab. (Mutt tsiteerib selles raamatus üldse just mitmeid saksa autoreid, küllap annab Undi eruditsioon selleks põhjust.)

Mutt on kirjutanud tõsiselt ja väärikalt, samas väikese heatahtliku naeratusega suunurgas. Tekst on huvitav, loodan, et ka teistele, mitte ainult Undi ja Muti kaasaegsetele, raamatut on raske kõrvale panna, aga ka ühe sõõmuga läbi lugeda – selleks kangelasteoks on ta lihtsalt mahukas. Mitte mingit põhjust ei ole hakata detailides sorima ja väiklaselt kahtlema, kas see ikka võis just nii olla, või kangekaelselt esitama mõnda oma mälestust, mis võib olla meelde jäänud teisti kui Mutil kirjas. Selle raamatu puhul pole niisugustel küsitavatel pisiasjadel küll mingit tähtsust.

Ma ise mäletan küllap sellelt käigult kaasa toodud Tipa-tapasid, ma muidugi soetasin need endale, ja Otsuse luuleraamatut, mis meile kõigile muljet avaldas. Ka Undi illustratsioonid on meeles, oli looduspilte, mis võisid olla inspireeritud Undi lapsepõlvekodu Kodu talu maastikest. Tekkis aukartus, et keegi, kes ilmselt oleks võinud Tipa-tapa üksinda täis kirjutada, oli andekas ka joonistajana.

Võib-olla tasuks siinkohal meenutada Mati Undi kunagist kurtmist mulle, et Kuno Otsus on hakanud tema, Mati, kunagi kooli ajal niisama naljaviluks kirjutatud ja avaldamata jäänud luuletusi oma nime all Tartu lehes avaldama. Sellest avaldamisest või autorluse röövist Mati ei hoolinud, pigem oli tal mure Kuno pärast, mis tollega juhtunud, et ta niisuguseid asju teeb. Ise arvan, et Kuno leidis oma sahtlist kimbu luuletusi, pidas neid omadeks ja avaldaski. Igal juhul oli see luule ajaproovile vastu pidanud.

Mati luuletusi oleksin minagi saanud oma nime all avaldada, sest neid kribas ta vahel õhtuti meie pool olles justkui muuseas, need olid andekad vemmalvärsid, millest nii mõnedki mulle siiani meelde on jäänud. Silme ette tuleb meie (Vahingu ja minu) kehva kodu idüll hämaras lambivalguses ja põrandal istuv Mati, kes oma värskelt kirjutatud värsiridu teatud autoriuhkusega ette loeb.

Meil oli seinal üks väike graafiline leheke, ma ei mäletagi autorit, see kujutas umbes 10aastast poisikest maas istumas, põlved konksus. Vaino juhtis tähelepanu, kuidas see poiss meenutab Mati Unti, tõepoolest, seesama pehmete joontega nägu, tumedad, pisut aukus silmad, ja paks juuksetukk. Mingitpidi eksootiline eesti üldises heledapäises kontekstis.

Mati silmadest kirjutab Mihkel ka, et nende pilk olla muutunud aastatega teravamaks, justkui oleks kunagine isa Augusti mahedam pilk asendunud ema Linda uurivaga. Mulle meenutas Mati pilk väikeste laste oma, nii varem kui hiljem, pigem mu oma lapse beebiea pilku kui midagi teravat või kavalat. Ma ütlesin talle seda, ta keeras selle siis rohkem naljaks.