Juhuslikult olin kuskilt kuulnud, et talle väga meeldis Arvo Pärdi muusika. Juhuslikult on minu vanim sõber Eestis Tõnu Kaljuste. Kuna Avery oli Eestisse tulemas, helistasin Kaljustele, et kas saad sel kuupäeval olla Eestis ja teha meile ühe väikese proovi. Õigel kuupäeval oligi see imekombel võimalik. Kaljuste pidi selleks Rootsist eraldi kohale lendama, maandus vaid tund enne õiget aega.