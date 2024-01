NÄDALA FILM | „Kanade mässu“ teine osa mõjub veidi liiga vintske koivana

KUS ME NÜÜD OLEME: Molly (paremal) ja tema uus sõber Frizzle avastavad, et kõik polegi nii ilus, nagu „reklaam lubas“.

23 aastat pärast filmi „Kanade mäss“ (inglise „Chicken run“) ekraanile jõudmist toob Netflix üsna hilinenult välja järje alapealkirjaga „Chicken Run: Dawn of the Nugget“ (eesti k „Kanade mäss: Nagitsate algus“). Originaali ja selle järje vahele jäänud suhteliselt pikk paus ei tähenda võib-olla mitte ainult vaatajaskonna suhtumise muutumist animafilmidesse, vaid ka seda, et Briti stuudio Aardman Animationsi õnn on pöördumas.