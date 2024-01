TULEMUSED | Kes on 2023. aasta rahva mõjukas? Anu Saagim vihjab: „Ta on nii sitke eit ja arvab, et on maailma valitseja!“

„Minu meelest on Jaak Madison ülejäänud erakonna poolt pagendatud Brüsselisse, et ta jumala eest erakonda üle ei võtaks,“ arvab Märt. Kuigi tal on Madisoniga väga erinev maailmavaade, peab ta teda paremaks EKRE juhiks kui Martin Helmet .

Anu arvates on Brigitte aga mõjukas juba sellepoolest, et temast räägitakse kogu aeg ja rahvas saab teda vaid armastada või vihata. „Olid ajad, kui ma ka litutasin paljalt ringi ning ujusin piimavannides ja vahukooretissides. Ma olin Eesti vihatuim inimene, kuid see tähendas, et ma olin ka kõige kuulsam.“

Brigitte Susanne Hundi mõjuvõimsuse hindamisel lähevad Anu ja Märdi arvamused lahku. „Kui väga ta mõjutaja on, kui ta on klaasi taga ja rahvas vaatab, mida ta järgmiseks teeb? BSH draamad kukuvad välja nii, nagu ta oleks meelelahutaja kogemata,“ ütleb Märt.

Märdil on olnud Karisega ka isiklik kokkupuude ülikooli ajal esines ta ühel sünnipäeval, kus külaliseks oli ka Karis. „Tuli pärast juurde ja kiitis. Jättis väga hea mulje.“

Mida arvata presidendipaari riietumisstiilist – seda kuula saatest.

6. koht: Joe Biden

„Natukene võtab nõutuks,“ ütleb Märt.

„Vanamehenäss!“ lisab Anu.

Mõlemad tõdevad, et võib-olla hääletati Joe Bideni poolt, kuna ta on meedias palju figureerinud. Kui aga Anu ja Märt saaksid küsida ise Bidenilt midagi, siis mis see oleks? „Issand jumal, kui raske küsimus! Mina jään vastuse võlgu,“ ütleb Märt.

„Mina küsiksin, milliseid toidulisandeid ta tarbib, ja soovitaksin talle paari juurde,“ lisab Anu.

5. koht: Urmas Reinsalu

Uus Isamaa esimees on viinud erakonna populaarseimaks parteiks Eestis ja seda edu saab võrrelda Mart Laari juhtimisajaga. Anu ja Märt aga ei mõista, miks peab rahvas Urmas Reinsalu niivõrd tähtsaks inimeseks. „Aasta on olnud palju pikem kui selle mehe tõus. Ma ei tea, kas see on kiita, et mõnel mehel tõuseb nii aeglaselt,“ naljatleb Märt.

Anule meenub Reinsaluga seoses lugu, kuidas ta 2004. aastal koos supermodell Carmen Kassiga presidendi vastuvõtule läks. „Enne seda ta pani prillid ette ja võttis ära. Carmen ütles talle, et pane ikka prillid – need teevad sinust palju targema,“ naerab Anu.

Putini nime ei soovi Anu suu sissegi võtta: „Voldemort! Ta on see, kelle nime me ei ütle. Ma tõstaks teda võimalikult vähe esile ja hästi kurjas võtmes.“

Märdi arvates on mõistetav, et Putin on kõrgel kohal, sest ta mõjutab maailma väga tugevalt. „Üdini negatiivselt. Kõik kolm või neli versiooni temast.“

Kõigest ühe häälega Putinit edestanud Zelenskõi puhul tõdevad nii Märt kui ka Anu, et tal hakkab jõud raugema. „Kui ma näen teda ekraanil, siis mõtlen, kuidas ta üldse on täie tervise ja mõistuse juures,“ sõnab Anu.