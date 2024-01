NÄDALA RAAMAT | Piret Jaaksi „Taeva tütred“ pole mingi järjekordne kangelaselugu

Kogu inimese kaunis keerukuses võiksime ometigi ehk kõik alla kirjutada järgmisele mõttele: inimest ei tohi tappa! Või siiski mitte? Viimasel ajal näib nimelt pingsalt Lähis-Ida jälgides, et vastus taolisele välja käidud mõttele ei olegi kollektiivne ja entusiastlik JAH! Tuleb välja, oh aegu küll, on inimesi – ja neid pole teps mitte vähe –, kelle arvates on ühed elud siiski rohkem väärt kui teised. Eriti, kui need pole valgete inimeste elud, mis? Ja siis need inimesed istuvad sotsiaalmeedias, va nummid interneti-gangsta’d, kes lubavad aiva tühistada neid, kes ei kirjutagi alla mõttele, et teatud elud on vähem väärt kui teised. Okouu! Mõelge – kuskil pommitatakse lugematul hulgal lapsi, aga mingid tüübid arvavad, et sina kardad tühistamist...