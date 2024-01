EKSPRESSI PODCAST | Kuulujutud viivad Lehtmet üle maailma

„Kuulujutte on tohutult. Kuulujutte on selliseid, mis viivad teda Ukrainasse, Poolasse, Küprosele, Ameerikasse... kuhu iganes,“ rääkis ajakirjanik Matthias Kalev. Küll möönis ta, et pole ühtegi inimest, kes otseselt kinnitaks, et on Lehtmet konkreetsel ajal kuskil näinud.

„Mai ongi see [aeg], kus jälg hakkab kaduma, aga päriselt kadus see ära juunis,“ lisas Kalev.

Kuigi Lehtme on pildilt kadunud, siis Ukrainas jätkab aktiivselt tegutsemist heategevusorganisatsiooni All for Victory juht Hennadi Vaskiv, kes postitas lõppenud aasta 11. oktoobril sotsiaalmeediasse fotosid valgest Mercedes Sprinteri kaubikust, millel oli Eesti numbrimärk. Tegu oli autoga, mille Slava Ukraini saatis sõjast räsitud riiki juba möödunud aasta detsembris.

Kas selliseid autosid, mis on Slava Ukraini poolt Ukrainasse saadetud ja pole jõudnud armeeni? „Jutud seda räägivad, aga faktiliselt seda kinnitama ei tõttaks,“ sõnas Kalev.

„See kaubik, mis 7. oktoobril Vaskivi enda sõnul Ukraina relvajõududele üle andis, see üle andmine toimus tema sõnul. Võib-olla toimus see üle andmine kunagi varem ja ta teeb sellega mingit reklaami. Siin on ainult võimalikud hüpoteesid ja mees ise seda selgitada ei soovinud, miks see kaubik tema enda sõnul 10 kuud niisama seisis,“ jätkas ajakirjanik.

Segased lood keerlevad ka Tšernovi ümber, kelle autost leiti anonüümse vihje peale tanktõrjegranaadiheitja RPG ja kuus granaati. Ukraina meedias kirjutati „usaldusväärsetest allikatest pärinevale infole“ viidates, et ta oli seotud ajutiselt okupeeritud Hersoni oblastis tegutsevate Venemaa terroristlike organisatsioonidega.

Samas ei tasu neid väiteid liiga tõsiselt võtta, sest portaal, kus Tšernovit mustav artikkel avaldati, laseb inimestel sinna sisu sisse osta.