ERR otsutas Kinoteatriga seotud koomikute intervjuu „Hommik Anuga“ saate jaoks ära jätta

ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi ütles, et viimasest Kinoteatriga seotud vahejuhtumist on veel liiga vähe aega möödas, mistõttu ei tundunud mõistlik praegu uut intervjuud nendega seotud koomikutega eetrisse panna. „Mõni aeg hiljem teeme selle kindlasti ära“, rääkis Killandi.

„Nagu heas abielus - kui üks pool petab, on korraks vaja pausi. Ei saa lihtsalt kohe samamoodi edasi minna. Praegu on õhkkond veel liiga laetud. Selgitasin Kait Kallile telefonis ja teavitasin Tõnis Niinemetsa sõnumi teel, et lükkame edasi, kes mõlemad vastasid, et mõistavad olukorda.“