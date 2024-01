EESTI PARAADPORTREED | Kange Ratas, elegantne Kaljulaid, salakaval Põlluaas ja mänguline Ilves

Ilmselt pani Okas aluse poolportree traditsioonile, sest kui vaatame ka ülejäänud töid, siis on nad – üksikute eranditega – enam-vähem samal moel kujutatud. Ruum on Ülo Nugise puhul jäetud modelleerimata. Siin on sellist 30ndate antslaikmaalikku portreekäsitlust, mis on Okase puhul ka loogiline, kuid kunstnik on ilmselgelt oma hilisele loomingule omast värviküllust tublisti ohjeldanud.“

Anders Härm: „See töö on tellitud toona umbes 85aastaselt Evald Okaselt. Ühtepidi mõistetav – Okas oli erakordselt populaarne kunstnik –, teistpidi jälle suhteliselt kummaline valik. Mind see muidugi ei morjenda, aga ajalooliselt n-ö punane kunstnik valitakse maalima riigikogu esimest esimeest ja taasiseseisvumise väljakuulutajat. Ei saagi aru, kas see oli nii plaanis, aga tal oleks nagu haamer kaenlas – see koht pildil on kuidagi kummaline. Pilk on läbitungiv, mitte väga nugiselik.

Suurem osa nii presidentide kui ka riigikogu esimeeste portreedest on valminud nii, et kunstnik on teinud kujutatavast hulga fotosid ja seejärel nende järgi maalinud. Mitmel juhul on ametiisikud ka vähemalt mõned korrad kunstniku jaoks poseerinud. „Kui poosid on sarnased, siis raami valikul pole samasugust loogikat järgitud,“ ütleb Härm.

Samuti on jäädvustatud endiste Eesti presidentide portreed, mis ripuvad presidendi kantseleis Kadriorus. Kui viimased riigipead on ametist lahkumise eel ise kunstniku valinud, siis vabariigiaegsete riigivanemate portreede - mida on lossis neli - maalijad valis välja Olev Subbi. Töödel kujutatavad riigivanemad kinnitas president Lennart Meri . Riigivanemate tööd on Kaubandus-Tööstuskoja kingitus, ent alates Meri portreest, mille autori valis Meri perekond, kannab kulud presidendi kantselei.

Toomas Savi, riigikogu esimees 1995–2003 (Aapo Pukk, 2004)

Anders Härm: „Aapo Pukk on kujutanud nii Toomas Savi kui oma järgmist tellimust Jüri Ratast riigikogu saalis ning toonud töökeskkonna – riigikogu eripärase ekspressiivse arhitektuuri – pilti sisse. Kui ikoonidel on pühakutel ikka mõningad atribuudid, siis siin on selles rollis ruum, paistavad ka kõnepult ja haamer. Lips on Reformierakonna värvides.

Aapo Puki maalides on kõige rohkem 30ndate paraadportreede ja Maximilian Maksolly vaimu. Savi on püstises positsioonis jõuline figuur, käsi toetub lauale. Akadeemilise portree kontekstis on Pukk muidugi tugev. Näo modelleerimine on enam-vähem õnnestunud, aga figuur hõljuks nagu ruumis, pole kuigi orgaaniline.“

Ene Ergma, riigikogu esimees 2003–2006 ja 2007–2014 (Laurentsius, 2011)

Anders Härm: „Ene Ergma on toodud vaatajale lähemale kui teised portreteeritavad ja teda on kujutatud suures plaanis. See on huvitav valik: rõhk on ilmselgelt ilmel ja selle täpsel tabamisel, aga üldistus on vähem läbi mõeldud. Ergma tööl pole üldse võimuaparatuuri näha, see on asendatud näo plaaniga ja ta on toodud oma olekuga võimsalt esile. Ergmal on ainsana lipsu asemel naiselik atribuut – kaelaehe.“

Toomas Varek, riigikogu esimees 2006–2007 (Orest Kormašov, 2011)

Anders Härm: „Toomas Varek istub ladnas poosis nagu endisele õlletöösturile kohane, jalg üle põlve, ning vaatab ainsana otse pildilt välja, kõigil teistel esimeestel, v.a Jüri Ratas, on pilk ära pööratud. Nii see kui ka teised teosed on siin veidi liiga kõrgele riputatud, muidu vaataks ta meile täpselt silma. Toomas Vareki ristatud käelabad pisut edvistavad, andes edasi justkui mängurlikku iseloomu. Vähemalt sellise mulje jättis ta meedias.

Varekul ongi alati selline kergelt salakaval või irooniline ilme. Siin töös on silmade asend õige, aga suu on liiga leebe, seda irooniat võiks muiges rohkem olla. Maalis on millegipärast 60ndate karmi stiili järgset vaibi.“

Eiki Nestor, riigikogu esimees 2014–2019 (Jüri Arrak, 2015)