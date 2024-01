Neid Putin juba tahaks! Vene sõjatööstusele vajalikud hirmkallid masinad seisavad Muugal, ja kibelevad itta

Kaup, mis neis peidus, pole tavaliste killast. Need on Saksamaal toodetud ülitäpsed metallitöötluspingid, igaüks hinnaga umbes kaks miljonit eurot. Seitsmemeetrised kolossid on võimelised lõikama pirakat metalltoorikut korraga viie nurga alt, eksides sealjuures vähem kui kümnendiku juuksekarva võrra. Tahad – treid reisirongile vaguniratta, tahad – toodad varuosi hävitajale SU-34.