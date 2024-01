Trummi ja bassi legend SIGMA esitleb kulturipealinna avamisel uut albumit

Pärast suurejoonelist avatseremooniat Tartu südalinnas „Kõik on kokku üks!“ toimub ERMi ees tasuta sissepääsuga vabaõhureiv, mille peaesineja SIGMA esitleb seal esmakordselt ka oma uut albumit „London Sound“.

Kahel korral Briti singlite edetabeli esikohale jõudnud SIGMA kolmas album ilmub samal päeval Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tiitliaasta avamisega.

Tiitliaasta avamise peakorraldaja Heigo Tederi sõnul tähendab kultuuripealinna start melu, festivale ja maailmaklassist artiste lisaks päevasele ajale ka öises vööndis. „Tartu 2024 avapidustustele paneb paukuva punkti maailma absoluutsesse tippu kuuluv SIGMA etteaste ERMi juures toimuval mastaapsel vabaõhureivil. On märgiline, et Briti tantsumuusikastaaride uhiuue albumi „London Sound“ ametlik esmaesitluspidu on just Tartus.“

Teder lisab, et lõikavalt sügava ja samaaegselt meloodilise bassimuusika austajatele ei vaja SIGMA nimi pikemat tutvustamist: „Nende hitid valitsevad üheaegselt nii raadiote edetabeleid kui ka salajasi reivipidusid. 26. jaanuari ööl saavad kõlama kõik kuulsamad klassikud. Just Tartus tuleb esitlusele maailma värskeim kraam.“ Tederi sõnul on Tartus ruumi kõigile nii päeval kui ööl, nii kultuurile kui ka peole.

SIGMA lugudes on aastate jooksul vokalistidena kaasa teinud teiste hulgas Take That, Paloma Faith, Tinie Tempah, Birdy, John Newman ja Quavo, nad on remix’inud artistide Ellie Gouldingi, Eric Prydzi, Skepta ja paljude teiste loomingut. Briti singlitabelis jõudsid aastal 2014 esikohale nende lood „Nobody to Love“ ja „Changing“.

Vabaõhureivil astuvad üles veel kultuuriminister Heidy Purga, Emily Makis & Hi-Phi (samuti Suurbritanniast) ning Sound In Noise ja Olivar, kellega teeb kaasa MC Slin.

Lisainfo: https://tartu2024.ee/avamine/