Suur varandusejaht Eesti vetes: meresügavusest tõsteti üles tonnides hinnalisi metalle

„Serbinol“ oli käsk liikuda piki Eesti rannikut, läbida Muhu väin ja jõuda välja Vormsi saare juurde. Eeldati, et siin saab ta saatjaks sõjalaeva, mille kaitse all jätkatakse teekonda. Paraku saatelaeva näha ei olnud ja kapten, jäädes kaldalt juhiseid ootama, andis käsu ankrusse heita. „Serbino“ passis tulutult kogu päeva. 16. augusti öösel märkas aurikut aga Saksa allveelaev U9, mis saatis „Serbino“ poole teele torpeedo ja see tabas.