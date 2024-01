NÄDALA FILM | Mads Mikkelsen on „Tõotatud maas“ taanlaste John Rambo

Mind paneb üldjuhul jõuetult ohkama, kui märkan kinokavas mõnd järjekordset ajaloolist draamat. Miks? Sest minu jaoks on seal alati selge vastuolu: kunst vs. faktid. Pean silmas, et üldjuhul on seal liiga vähe kunsti ja liiga palju fakte, ning neist viimastest pole tänasel päeval ühegi külje pealt puudust. Iga ajalooline sündmus või inimene on meist mõne kliki kaugusel, keera ainult virtuaalsed kraanid lahti ja topi pea olulisi ning tihti ka täiesti ebaolulisi teadmisi täis. Ja sellest täiesti piisab, pole vaja järgmist jandina mõjuvat lugu mõne kuningapere ilusraskest ja koletraagilisest elust. Alatihti mõjuvad need suurustavalt ja elukaugelt, otsekui õhku täis puhutuna, nii et piisaks vaid ühest nõelatorkest ja kõik vajuks vaikse visinaga kokku.