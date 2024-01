NÄDALA RAAMAT | Sven Mikseri „Vareda“ on samavõrra lugu ühe ajastu lõpust kui meestevahelisest armastusest

„Vareda“ kerib end lahti pigem aeglaselt, kannatlikult – nagu eestlasedki. Lugeja satub Genialistide laulu või kodumaisesse üheksakümnendatest tehtud linateosesse, kus kõik värvid on natuke heledamaks keeratud, nii et vaataks nagu vanu slaide. Naljakas, et nii hiljutisest ajast on juba saanud hästimüüv nostalgiatoode justkui alati ihaldusväärsetest USA kuuekümnendatest. Esialgu tundus see keskkond isegi liiga tuttav ja uimane, palju kordi loetud-nähtud, lugu ei haaranud kohe kaasa. Ent meisterlik komponeeritus ja hea sõnakasutus panid siiski edasi lugema.