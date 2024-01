ARVUSTUS | See piits toob kananaha ihule

Kõik asjad on aega tunda saanud. See on miski, mis meid kõiki ühendab. Mitte miski pole püsiv. No absoluutselt mitte miski. Võiks ka öelda, et keegi meist pole terviklik. Terviklik sel kujul, et … mis asi see terviklikkus üldse on? Vaimselt terviklik? Kindlasti mitte. Füüsiliselt terviklik? Kunagi võib-olla olin. Siis kui polnud tarvis prille või nahka niisutavaid kreeme. Kunagi möödanikus.