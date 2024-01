Miinimumpalka saav eesti keele õpetaja streikima ei lähe: palk ei lahenda kurnatust

Maurerile on jäänud arusaamatuks, mis on 22. jaanuari planeeritud õpetajate streigi eesmärk. Ilma eesmärgita ei ole tema arvates streikimisel mõtet. Maurerile meeldiks, kui eesmärgiks võetaks süsteemi muutmine, mis viiks selleni, et õpetajad teeksid päriselt 35 tundi tasustatud tööd.