Üks päev Volodõmõr Zelenskõi elus. „Tema silmavaates on midagi“

Ideid oli veel. Ent kui poleks olnud takistuseks julgeolek, siis oleks selleks saanud meie kõigi suurim vaenlane – aeg. Kui Ukraina pool teatas, mitu tundi nad Tallinnas on, siis sai kohe selgeks, mis üldse on võimalik. Kohtumised presidendi ja peaministriga on säärastel visiitidel kohustuslikud. Jäi veel üks tunniajaline auk ning sinna palusid ukrainlased kindlasti mahutada Volodõmõr Zelenskõi esinemise riigikogule. Rohkem soove neil polnud. Peale selle, et nende president jääks siin ellu.

Sellest hoolimata riidles reede hommikul taksojuht Sildamiga, et on puhas rumalus anda kõigile teada, millal ja kus Zelenskõi viibib. Võimalik. Kõik ütlevad, et Zelenski visiit oli ennekõike meie riigi tänamiseks. Erilisi palveid ei esitatud isegi nelja silma all toimunud kohtumistes presidendi ja peaministriga. Seetõttu kaaluti, kas Zelenskõi ei võiks kohtuda ka rahvaga. Peatuda kusagil, tulla autost välja, lehvitada. Või kas ei võiks Ukraina lapsed tulla presidendilossi ette tervitama nii oma endise kui ka nüüdse kodumaa presidente. Ent see kõik jäeti ära. „Ta on liikuv sihtmärk,“ ütleb Sildam. Kadrioru lossi ette „lageda platsi peale“ lubati Zelenskõi panna ainult teatud ajaks. Mitte mingeid lapsi. Kiired hümnid, kiired tervitused, ja seejärel marmorseinte vahele varju.

Julgeoleku mõttes pole teist nii keerulist visiiti Eestisse mitte kunagi tehtud. Radissoni hotelli juhataja Ain Käpp võrdleb seda ainult George Bushi külaskäiguga, kuid on neid, kes ütlevad, et isegi Bush ja Barack Obama tulid leebemalt. Üheks nendest on president Alar Karise sisenõunik Toomas Sildam . Ta nägi neidki külaskäike väga lähedalt, kuid seekord tulid pommiotsijad isegi tema kabinetti. Koerad peatusid kaks korda. Ühe korra jäid nad imelikult vaatama kirjutuslaua ülevalt teist sahtlit – sinna oli Sildam peitnud oma PIN-koodid. Teise korra istusid koerad suure seinakapi ette maha ning keeldusid lahkumast, kuni spetsialistidel ei jäänud muud üle, kui kapp kummuli keerata ja natuke tolmu leida.

Lossi ees silutakse vaipa, mida rahe peksab. Presidendi kantselei protokollijuhataja Riina Aasma oli eile õhtul olnud sealsamas, et Boldi kullerilt pitsa vastu võtta. Ta oli andnud täpsed suunised mitte minna peaukse juurde, kuid vaene võõramaalane oli läinud just nimelt sinna – turskete politseinike, sõjaväelaste ja ihukaitsjate epitsentrisse oma pepperoni-pitsa tellijat otsima. „Ma ei usu, et ta enam Eestis on,“ ütleb Aasma ega täpsusta.

„Astus toast välja ja läheb lifti poole,“ ütleb kell 9.40 üks ihukaitsjatest minu kõrval oma varrukasse. Ihukaitsjaid on terve Kadrioru loss täis. Mõningad on tuttavad näod. Üks on Eesti meister poksis ja teisega olen sattunud rääkima kunstinäituste avamisel. Ta tegi mõned aastad tagasi edukad katsed presidendi ihukaitsemeeskonda ja ütleb, et „kõige olulisem oli vaimne pool“. Nad puutuvad kokku selle maailma vägevatega ning narriks ei tohi jääda.

Seejärel sulgub Zelenskõi Karisega suletud uste taha ja nad räägivad kaks korda pikemalt, kui oli plaanis. „Ta oli värske,“ ütleb Karis hiljem. Kui kaamerate ees korjab Zelenskõi ennast alati kokku, siis Karis on prožektorite kustudes näinud ka üht teist Ukraina presidenti. Väsinud. Kurnatud. Laseb plaadi pealt. Ärritub. Kuid nüüd mitte. „Ma olin üllatunud, kui rahulikud kõik ukrainlased olid,“ lausub pärast delegatsioonide kohtumist presidendi kantselei ülem Peep Jahilo . Võib-olla seetõttu, et Radissoni minimalistliku disainiga tubadesse ei lõiganud täna öösel sisse õhuhäire karjed. Võib-olla seetõttu, et Baltimaad on ühed vähesed kohad, kus Zelenskõi ei pea kedagi veenma ega midagi selgitama: kõik on selge sõnadetagi. Karis oletab, et detsembris tulnud kutse Euroopa Liidu ühinemisläbirääkimistele on andnud kõigile ukrainlastele midagi väga olulist. Ja võib-olla on see midagi muud.

Siis saabub Zelenskõi auto ja varbad pannakse tagasi vaiba äärde. Zelenskõi tuleb välja ja koos temaga mingi selgitamatu karisma. „Ta meenutab rokkstaari,“ saadab hiljem üks Eesti lavastaja sõnumi. Zelenskõi ei tee iseenesest midagi erilist. Seisab ja kuulab hümne. Teeb kohustuslikud jalutuskäigud sõdurite ees, vaatab nina all vehklevat mõõka. Siis tervitab presidendi kantselei töötajaid. Olen mõne meetri kaugusel ja märkan, et ta vaatab kõigile korraks otse silma. „Ta jääb meelde,“ ütleb Sildam hiljem. „Tema silmavaates on midagi.“ Need, kes tema kätt suruvad, ütlevad, et pigistus olevat olnud tugev.

Ühel hetkel hakkavad kostma õuest helikopterite helid. Siis märkan, et iPhone ei saada enam sõnumeid välja – kuid see on ilmselt paranoia. Läheme õue, seisame rahunenud jaheda ilma käes. Järsku tõttab keegi rivis seisvate kantselei töötajate juurde, kelle varbad on just jõutud punase vaibaga täpselt paralleelseks ajada. On segadus. Inimesed pudenevad laiali. Sosistatakse. President on tahtnud anda Ukraina sõdurile Eesti kõige kõrgema sõjalise autasu ning ulatada selle Volodõmõr Zelenskõile, kuid Zelenskõi oli teel hotellist Kadriorgu andnud teada, et ordeni ümber pole tseremooniat vaja. Raputatakse päid. Nuputatakse.

Zelenskõi räägib Karisele, mida ta oma suurimatelt liitlastelt kuulnud on ja milleks valmistub. Sõnumid ei ole üleliia negatiivsed, kuid Karis ei kipu rõõmustama. „Retoorika on üks asi,“ ütleb ta, „tegelik elu sageli teine.“ Palju kiidab Zelenskõi Eestit, kuid seegi ei pane Karist erilist rõõmu tundma. „Me ei peaks ka ise ennast nii palju upitama,“ lausub ta. „Me peaksime rääkima tervest Euroopast ja saama aru, et kui Euroopa mingeid asju ei tee, siis tegelikult ei tee neid asju ka meie. Sest me oleme osa Euroopast.“ Räägitakse veel USA valimistest (selleks ollakse Ukrainas valmis) ja sisetülidest (need ei olevat suured, igas riigis on sarnaseid pingeid, eriti neis, kus toimub sõda, kinnitab Zelenskõi).

„Me ei väsi, aga me harjume ja see on veel hullem,“ ütleb Karis midagi sarnast nelja silma all Zelenskõile. Eelmisel õhtul oli Karis olnud kaua üleval, luges midagi, ja taustaks jooksid uudised rahvusvahelistest kanalitest. CNN. BBC. Ukraina kohta mitte sõnagi. „Pudipadi võtab üle,“ ütleb Karis ja seda isegi Eestis. Just sel põhjusel oli Zelenskõi visiit tema arvates niivõrd oluline. „Me peame mõtlema Ukraina peale,“ lausub ta. Sama ütleb peaministri büroo juhataja Gerrit Mäesalu . „Selle visiidi olulisim väärtus oli see, et Eesti üksmeel Ukraina abistamisel püsiks.“ Päeval oli Karis lugenud oletusi, nagu tooks Ukraina presidendi visiit kellelegi Eestis olulisi sisepoliitilisi plusse. Ta vangutab pead.

„Me viskasime nalja omavahel,“ ütleb Kaja Kallas mõned tunnid pärast Zelenskõiga kohtumist. „Aga on näha, et raskus ja kurbus ei lase temast lahti. Sõda on söönud teda tohutult. Neid kõiki.“ Eelmine kord Kiievis kohtudes oli Kallas küsinud, kuidas nad vastu peavad ja Zelenskõi tunnistas, et algul elab hing kõike tohutult läbi, aga ühel hetkel muutub õudus igapäevaseks, et nii üle enam kõike ei ela. Jah, hing rahuneb veidi, kuid tekivad juba uued küsimused, ütles Zelenskõi siis. Kas ma olen kalk? Olen ma hoolimatu?

Ta vist isegi naeratas

Pressikonverentsi algus viibib. Selja taga kuulen, kuidas vesteldakse Kanal 2 uuest hommikusaatest (see olevat liialt puine). Keegi naisterahvas poetab käekoti kaamerate kõrvale ja lahkub. Vaatan ihukaitsjaid. Teatud nurga alt tundub, et nende silmad ei pilgu.

Siis avatakse uksed ja presidendid tulevad sisse. Esimese asjana teatab Karis, et annetab tähtsaima Eesti sõjalise ordeni Ukraina sõdurile. Ordenit ennast ei näidata aga kordagi ja Karis liigub kohe edasi järgmistele teemadele. See oli Zelenskõi palve. Ta oli esmalt aru saanud, et orden on talle ja sellest polnud ta absoluutselt huvitatud. Sõdurid surevad kaevikutes, nende presidendi visiidid pole ordenite jaoks. Aga kui ta kuulis, et orden on Ukraina sõdurile, oli ta nõus – kuid ikkagi ilma tseremooniata, ilma piltideta, kus tema hoiaks seda ordenit käes, sest muidu arvatakse ikkagi, et orden on talle. Lihtne, inimlik, väga ukrainalik mõte. „Võimas!“ saadab hetk hiljem üks riigikogu liige Sildamile sõnumi.

Karise sõnavõtt on paberil ette valmistatud. Celia Kuningas-Saagpakk ning julgeolekunõunik Madis Roll aitasid välja mõelda sõnumi, aga see pole sõnum Eestile. Sõna „Eesti“ mainib Karis kolm korda vähem kui sõna „Euroopa“. Ta räägib sellest, kuidas harjuda ei tohi ja võit on võimalik läbi liitlaste ühtsuse ja jätkuva panuse. Kuidas sanktsioonid peavad jätkuma, Venemaa poliitiline isolatsioon süvenema, Euroopa sõjatööstus kasvama ning keegi ei tohiks puhata enne, kui Ukraina lapsed on kodus tagasi ja sõda on võidetud. Selle nimel on Ukrainal õigus rünnata Venemaa sõjalisi objekte – lause, mille üle kantseleis eelnevalt veidi vaieldi, kuid lõpuks sisse pandi. Siis vaatab Karis Zelenskõile otsa, mõlemad naeratavad vaevumärgatavalt ja noogutavad vastastikku peadega.