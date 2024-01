Noor õpetaja: küberkius on tõusev trend. Õpilased kiusavad libakontode alt õpetajaid, levitavad pilte

PISA tulemustest selgus ka, kui palju veedavad õpilased aega telefonides – 8,6 tundi nädalas, ka koolitundide ajal. Vangutati pead, kuidas see võimalik on, miks õpetaja telefoni ära ei võta. Aga kuidas ma võtan selle ära? Ma ütlen: palun anna telefon siia. Õpilane ütleb: ei anna. Mis ma siis teen? Sellised pisikesed konfliktid moodustavad väga väsitava tööpäeva, eriti kui see puudutab sadu lapsi. Õpetaja tunneb, et ta ei saa hakkama. Ja lapsevanem ja kooli juhtkond ütlevad, et see on õpetaja probleem.