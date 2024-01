INTERVJUU | „Vaesekeste“ produtsent: kino tulevik on autentsed filmid nagu „Jokker“ ja „Parasiit“

Väikese autorikino ja suurte kassamagnetite vahel on viimase kümnendi jooksul jäänud väheks filme, mis oleksid ühtaegu vaatemängulised, aga ka vaataja suhtes nõudlikud. Just selliseks näiteks on üks tänavusi Oscari-soosikuid, fantastiline seikluskomöödia „Vaesekesed“, mille produtsent Andrew Lowe ennustab sarnaste filmide edu ka tulevikus.