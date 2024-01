NÄDALA ALBUM | EiK kõlab koos hunniku sõpradega paremini kui kunagi varem

„See on me enda süü, et hirm on luua laule, mis küll kõlavad ju kaunilt, aga raadiotes ei müü,“ laulis EiK 2022. aasta teises pooles välja tulnud palal „Meie süü“, mis lendas tabelites kõrgemale kui ükski tema varasem ja näitas tõenäoliselt kätte suuna noore luuletaja ja muusiku kõige raadiosõbralikuma plaadi sünniks.