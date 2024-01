POLIITIKARADAR | Automaks läks lõpuks valitsusest parlamenti. On võimalus, et elusana ta sealt ei välju

Pärast erakonnamaastiku raputusi on toimunud olulised trendimuutused erakondade reitingutes ja see avaldab olulist mõju koalitsioonipoliitikale. Sotsidel on momentum sees ja praegusele võitjakuvandile järgnevad ka valijad. Eesti 200 on kukkunud toetusega valimiskünnise piirile ja on vaja kõvasti higistada, et leida viise, kuidas välja paista. Reformierakond tahab ometi saada pikalt vindunud asju kaelast ning „hakata lõpuks valitsema“.