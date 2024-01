NÄDALA ALBUM | muusika, mis aitab ükskõik millise vaimse või füüsilise tõve vastu

„Expensive Demos“ on ehe näide sellest, mis toimub ühe legendaarse muusikaprodutsendi ja artisti koduarvutis. Seal peitub hunnikute viisi veel avaldamata n-ö puhast kulda, mis aastate jooksul loodud ja kõvakettale kogunenud. Siit leiab Ajukaja ehk Raul Saaremetsa 15 aasta jooksul loodud musa, mis pole lõpuni viimistletud ja on demoversioonina välja antud. Kuid see pole sugugi kehvem, pigem oma stiilis isegi sümpaatsem.