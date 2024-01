„Sa ei tunne end elavana.“ Ukraina veteranid ei saa sõjatraumadest üle

„Kõik mu peas ja hinges murdus. Ja mu kehas. Sa oled elus, aga sa ei tunne end elavana,“ ütles ta. Ta hindab, et lahingutes hukkus umbes kümme protsenti tema pataljoni meestest ja veel kolmandik sai haavata. „Sa sööd inimestega koos. Jagad nendega mitu kuud tuba. See on nagu suur pere. Kui nad surevad, lüüakse sinu südamesse haav.“