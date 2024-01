NÄDALA FILM | „Vaesekesed“ on mehed, kes oma kitsas maailmavaates ja rollis on abitud muutuma

Kui ühes Lanthimose varasemas filmis „Koerahammas“ (2009) on lapselikud peategelased represseeritud ja arenevad muust maailmast eraldi, siis „Vaesekestes“ toimub vastupidine. Lapseajuga frankensteinlik eksperiment Bella Baxter (Emma Stone) paisatakse teadmatuse tsoonist suurde maailma kohe filmi alguses. Erinevalt feminismi kollektiivsest tärkamisest, mida on võimalik ajaloos eri sündmuste arenedes ajaliselt määrata, saame siinses filmis jälgida Bella kui indiviidi iseteadvuse tärkamist, mis on ajaloost ja asukohast sõltumatu, kuid kannab endas samuti feminismi ideed. Näiteks seksuaalse vabanemise printsiipi ilmestab ohjeldamatu seksi kujutamine, mis on ka üks kandev teema filmi algusest lõpuni.