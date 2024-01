Veidike ikka. Sain juhiloa aastal 1998 ja pean end korralikuks juhiks, aga kui hakkasin liikluskuritegude uurimisega tegelema, siis tundsin, et muutusin veelgi tähelepanelikumaks. Hakkasin eriti just jalakäijaid pingsamalt vaatama, et kes kust läheneb, millise kiirusega, kas ta jääb tee ääres seisma, et üle tee minna. Ise autoroolis olles käivad mu peast pidevalt läbi seaduseparagrahvid.