Ettevõtetelt oodatakse tagasisidet välistööjõu värbamise kohta

Work in Estonia juht Leonardo Ortega ütles, et möödunud aasta novembris algatatud avalik diskussioon Eesti välistalendipoliitikast viitas sellele, et muutused süsteemis on vajalikud. „Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on alustanud kolmandatest riikidest saabuvate töötajate aastase kvoodi muutmist ja selle analüüsi. Vajame ettevõtete laiemat tagasisidet nii praegusest majanduslikust seisukorrast lähtuvalt, aga ka tulevikku vaatavalt nende tegeliku välistööjõuvajaduse ja takistavate tegurite kohta,“ rääkis ta.

Ortega sõnul on oluline paremini mõista Eesti ettevõtete valmisolekut pikas plaanis välistöötajate värbamiseks masina-, metalli-, elektroonika- ning puidutööstuse valdkonnas. Eesti tööjõuvajaduse prognoosid näitavad, et lähima kümne aasta jooksul vajatakse Eesti masina- ja metallitööstuse valdkonnas 5000 ning elektroonikatööstuse valdkonnas 1000 tasemeharidusega spetsialisti. Samal ajal katavad Eesti ülikoolilõpetajad vaid 1/3 töötleva tööstuse juhtide ja spetsialistide vajadusest. See viitab, et Eesti tööstussektoris on tarvis välistööjõudu spetsialistide asemel, et kompenseerida tööjõupuudust.