Ärisaladus on eelis – hoidke seda, samas ärge unustage seda kaitsta!

Seaduseandja on näinud ette kindlad tingimused, millele tuginedes saab määrata, et ettevõtja konfidentsiaalseks loetud kaubanduslikku või tehnilist laadi info on hinnatav ärisaladusena. Esiteks , teave peab olema selline, et see ei ole kogumis või üksikosade täpses paigutuses ja kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav isikutele ringkondades, kes tavaliselt seda laadi teabega tegelevad. Teiseks , teabel on kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu. Kolmandaks , teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest lähtuvalt rakendanud vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas.