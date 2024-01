UEKi vastuvõtt on olnud siiski vastuoluderohke. Nende esiklavastus „Workshop“ (2018) teatri aastaauhindade suure žürii tähelepanu ei pälvinud, mis tekitas paksu verd. Kogesin, et „Fun Fact“ vaid suurendas „Workshopi“ vastaste võõristust. Ka üks meie erudeeritumaid multikriitikuid poetas peale etendust, et „ära nüüd ütle, et see kummaliste kujunditega abrakadabra on üks meie teatri parimaid asju“.