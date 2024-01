„Seda peakski nii võtma, et ma oleksin surnud.“ Murdjakoerte ohvri napp pääsemine

„Võimalusi oma kohustustest kõrvale hiilida on rohkem kui neid täita. Inimene, kes on küll süüdi mõistetud, ei tunne endal mingisugust süüd. Selle kohtuvaidlusega püüdsimegi luua pretsedenti, et inimesed mõistaksid – loomaomanikena on neil vastutus oma loomade eest,“ rääkis Sinimets, kelle igapäevatöö on tihedalt loomadega seotud. Ta on ratsatalu perenaine, hoolitseb hobuste eest ja korraldab treeninguid. „Kohtuotsus oli küll üllatav, aga asjaolusid arvestades igati õiglane.“