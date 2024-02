Miljardite äri: Eestisse luuakse uus geeniandmetega kauplev firma

Tartu Ülikoolis küpseb plaan luua Eesti Geenivaramu kõrvale ülikoolile kuuluv ettevõte Estonian Multiomics Company ehk EMC. Rektor Toomas Asseri ja nõukogu soov on, et selle tegevjuhiks määrataks britt Andrew Thompson. Ta on aastakümneid tegutsenud Californias Ränioru bio- ja meditsiinitehnoloogia ettevõtete eesotsas, kuid tegelenud selle kõrvalt ka Eesti arengu toetamise ja rahastamisega oma perekonna fondi kaudu.