Martin Laine: maadleme marutõbise karuga, käed selja taha seotud

Kui oligarh vormistab osakese oma ärist mõne tankisti, varahalduri või lähisugulase nimele, on Venemaa agressioonist tekkivad moraalsed dilemmad lahendatud. Euroopa Liidu silmis on sellised käigud usutavad ning probleem kaob kohe, kui ettevõtet omab paberil Sergei Ivanovitši asemel näiteks Ivan Sergejevitš.

Ajakirjanikukarjäär on mulle õpetanud, et elementaarsed inimõigused on alati kättesaadavamad kurjadele jõududele. Õigusabi on kallis inimõigus. Mida rohkem raha, seda rohkem õigusi. Raha olemasolu ning hingepuhtus pole paraku põhjuslikus seoses. Nõnda riisub maffiavõim Venemaa rahvalt miljardeid, palkab selle varastatud rahaga endale lääneriikide tippadvokaadid ning veenab õigussüsteemi, kuidas seda riisumist pole olnudki. Nõnda ilmuvad sanktsioonidesse erandid ning oligarhidelt korjatakse embargosid hoopis vähemaks .

Niisamuti ei ole me siiani veendunud, et Venemaalt ja selle eliidilt praeguseks arestitud miljardid kunagi päriselt ka ukrainlasteni jõuavad, sest lääne õigussüsteem ütleb – omand on püha. Pahalastel on sellist inimsõbralikkust lihtne enda kasuks tööle panna. Nõnda maadleme marutõbise karuga, endal käed selja taha seotud.

Kui võrrelda sanktsioone Suurbritannias, USAs ja Euroopa Liidus, siis selgub, et tegelikult me ei teagi näiteks, mis või kes on Venemaa oligarh. Leidub kümneid Vene miljardäre, kes on embargo all ühes riigis, kuid mitte teises. Kas siin on üldse mingi käegakatsutav loogika, miks on paha just oligarh X, mitte oligarh Y?

Ma võin nimetada vähemalt 20 oligarhi, kes ei ole Euroopa Liidus sanktsioonide all. Kuhu ma neist ette kannan? Kes üldse neid asju otsustab? Minusugusel lihtsurelikul siin sõnaõigust pole.

Sõnaõigus on kõikidel Euroopa Liidu riikide juhtidel. Paraku tähendab sõjast tingitud majanduslik ebakindlus taas kord populistide ja paremäärmuslaste võimuletulekut ning miskipärast on paljud Euroopa äärmuslased Venemaa-sõbralikud.