Kas inimõigused kaaluvad äri üles? Välisministeerium nõudis saudidele erikohtlemist

Eestlased teevad üha aktiivsemalt äridiplomaatiat Saudi Araabiaga, kus riigikord on demokraatiast kaugel. „Kui ettevõtjad peaksid hakkama omatahtsi vältima selliseid ärikontakte, siis kardan, et majanduslikult me ei jõua mitte kuhugi,“ ütleb Kersti Kaljulaid.