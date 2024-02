POLIITIKARADAR | Väiksemad partnerid tõmbasid õpetajate streigiga Reformierakonnal vaiba alt

Sellist asja polegi vist näinud, kuidas kaks väiksemat koalitsioonierakonda teevad koos isetegevust ja lähevad valitsuse ühise probleemi lahendamisel peaministriparteist mööda. Aga see valitsus pole juba mõnda aega näidanud üles ühtset joont. See ei pruugi tähendada veel lahendamatut kriisi, aga suhteid selline tegutsemine kahtlemata ei paranda.

Ratase minek

Suurt poliitilist šokki ei tulnud Jüri Ratase otsusest Keskerakonnast lahkuda. Et nii läheb, oli avalikkusel juba mõnda aega selge. Ta oli juba varem öelnud, et a) Jana Toomiga ta ühes nimekirjas europarlamenti ei kandideeri ja b) ta tahab poliitikas jätkata. Niisiis oli küsimus vaid, mis on tema valik.