Kui ema avastas, et tema ja ta poja haiguslugudega on tutvunud asjasse mitte puutuvad haiglatöötajad ja neid on lausa kümneid, esitas ta andmekaitse inspektsiooni (AKI) 2023. aasta kevadel kaebuse. AKI avalike suhete nõuniku Grete Lehemaa sõnul käib menetlus Ida-Tallinna keskhaigla, mitte tervishoiutöötajate kohta isikuliselt, seetõttu ei saa täpset tervishoiutöötajate arvu avalikustada. „Küll võime öelda, et puudutatud tervishoiutöötajaid on kümneid,“ märkis Lehemaa.