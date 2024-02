IDAVEOD | Nurjatu moraalikahvel: Eesti riik aitab Venemaa asemel otsida uut äri Kasahstanist

Kuigi Sõda Ukrainaga pole kaubandust Venemaaga lõpetanud, on see kahtlemata valdkonnale pitseri vajutanud. Seetõttu otsitakse aktiivselt idast uusi kaubateid. Neid ärisuundi aitab sisse seada ka Eesti riik.

„Spordivõistluste puhul arutame, et kui osalevad vene või valgevene sportlased, siis ärme meie osale. Aga logistikakonverentsil Vene ja Valgevene ettevõtjatega koostööd arutada on sobilik?“ küsib Laine.

Just viimasel paaril aastal on Kesk-Aasia muutnud meie uueks kaubapartneriks. Uurimustöö käigus jäi Lainele selles valdkonnas silma üks Eesti ettevõte, kes on vahendanud Kesk-Aasiasse sadade miljonite eurode eest luksusautosid. „Justnimelt autosid, mis on Venemaal sanktsioneeritud. Selline vahendus ongi firma põhitegevus olnud aastaid ja partnereid vaadates ei ole otseselt näha, et autod võiksid jõuda Venemaale,“ lisab Laine.