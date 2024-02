Ära ole vaene! Miks on miljonär Raivo Heinal pilet kosmosesse, helikopterid, kauneim kodu, edukad ärid?

Enne avameelset vestlusõhtut tuletame meelde, millega on Raivo Hein silma paistnud.

Raivo Hein (57) on eesti ettevõtja. Ta asutas 2000. aastal tööpakkumiste portaali CV Keskus. Lisaks on talle kuulunud internetiportaalid kv.ee, osta.ee, hydra.ee. Hiljem on ta tegutsenud panganduses (LHV Group), energeetikas (Nelja Energia) ja jaekaubanduses (Puumarket ja Fotoluks). Lisaks tegutseb ta koolitaja ja mentorina.

Raivo Heina suureks kireks ning hobiks on astroloogia ja astrofotograafia. Selle tarbeks on ta rajanud suvekodu õuele ka isiklikud observatooriumid, et taevas toimuvat üles pildistada.

Heina taevapiltidest on välja antud raamat „Taeva puudutus“ ja tema huvist megamaailma vastu valminud dokumentaalfilm „Otsides valgust“.

Eelmisel aastal pärjati Raivo ja ta abikaasa Marilin Heina suvekodu Saaremaal tiitliga „Kaunis Kodu 2023“.

„Kui ikkagi täitsa võõrad inimesed tulevad õue peale ja arvavad, et see on kena koht, siis järelikult on see kena ja oleme midagi õieti teinud,“ tänas ettevõtja tunnustuse eest „Hommik Anuga“ saates.

Raivo Hein on silma paistnud ka helikopterite omamisega. Ta kasutab neid igapäevaselt liiklemiseks. „Kopteri tunnihind koos ekspluatatsioonikulu ja kütusega kokku on 1300 eurot. Nii et – kui tahad kopterit rentida, on tunnihind sulle 1300 eurot. Auto hind on märksa madalam. Samas, kõik taandub viimaks ka sellele, kui palju inimene oma aega hindab. Minu aeg on üüratumalt kallis ja seetõttu on kopteriga lennata minu jaoks väga efektiivne ja odav. Arvesta­des seda, kuidas aeg kaob käest,“ selgitas Raivo oma lennuarmastust 2022. aastal Kroonikale.

Viimasel ajal on Raivo silma paistnud ka sotsiaalmeedias, kus ta teeb ise ja ka koos teiste suunamudijatega videoid. Näiteks käisid tal sügisel külas Andrei Zevakin, Robin Valting ja Andreas Melts. TikTokke on ta teinud ka räppar Nubluga.

„Rööprähklejate“ vestlusõhtule Raivo Heinaga on oodatud kõik! See toimub 15. veebruaril kell 18 Viru Toidutänaval.

Enne seda kuula meie teisi saateid:

Podcast „Rööprähklejad“ „Rööprähklejad“ on Eesti Ekspressi podcast, kus käivad külas tuntud saatekülalised, kellega saatejuhid räägivad rööprähklemisest, keerulistest hetkedest ja pöördepunktidest elus. Kahe hooaja jooksul on mikrofoni ette kutsutud teiste seas Kaja Kallas, Anu Saagim, Markus Villig, Andrei Zevakin, Brigitte Susanne Hunt, Karl-Erik Taukar, Mihkel Raud, Kristjan Ilves jt. „Tegime selle podcast’i, sest tundsime vajadust inspiratsiooni järele. Noortena küsime endalt väga tihti: mis edasi, kuhu edasi? Samal ajal on vaja ennast jagada kümne tegevuse vahel. Loodame, et läbi külaliste lugude õpime kõik olema edukamad rööprähklejad,“ ütlevad saatejuhid ja ajakirjanduse tudengid Rauno Ruus ja Jan Joonas Tuuna.