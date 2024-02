FILMIDE TIPP | Kriitikud sättisid filmid edetabelisse. Dua Lipaga spioonikomöödia „Argylle“ innustab kinopublikut

IMAGO/Supplied by LMK

IMAGO/Supplied by LMK

FOTO: IMAGO/Supplied by LMK | IMAGO/Landmark Media

UUS FILMIUNIVERSUM?: Dua Lipa ja John Cena nalja- ja luurefilmis „Argylle“, millele on juba plaanitud kaks järge ning tegijad loodavad oma (frantsiisi)maailma ümber kasvatada.

Viimase nädala jooksul linastunud uutest filmidest on piletikassas kõige parema tulemuse teinud briti režissööri ja lavastaja Matthew Vaughni märulit täis spioonikomöödia „Argylle“. Film on levitabelis uue tulijana teisel kohal endiselt esimest positsiooni hoidva „Ferrari“ järel.

Ent kriitikute tabelis on taies, kus mängib ka popstaar Dua Lipa, esialgu veel kõige madalama hindega.