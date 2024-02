POLIITIKARADAR | Nädal, kus Kaja Kallas aina ütles ja kõik läksid närvi

Kuidagi on see nädal läinud nii, et peaminister Kaja Kallasel aina juhtub. Eelkõige kommunikatsiooniliselt. Esmalt muidugi verbaalne kaklus endise peaministri Andrus Ansipiga, kus Kallas asus selles raundis ise ennetavalt rünnakule. Siis riigikogu infotund, kus Kallase sõnad andsid alust pealkirjale, et ta kahetseb automaksuga väljatulemist. Ja lõpuks tema intervjuu Äripäeva raadiole, kus Kallas tsiteerib ja nõustub ühe ettevõtja öelduga, et eestlased vinguvad end vaeseks. Ja nädal pole isegi veel läbi.