Andrei Hvostov: Ameerika Ühendriigid kui poliitiline maailmajõud on mängust väljas. Ukrainlased ameeriklastega ei arvesta

„Ajakirjanduslik töö eeldab mingit neutraalsust, aga Carlson on selgelt poole valinud ja ta ei varja seda,“ rääkis Hvostov. „Tucker Carlsonit tuleb võtta mitte kui putinisti, vaid ta on ikkagi Donald Trumpi toetaja ja MAGA (Make America Great Again – C.K.) eestkõneleja.“

Hvostovi sõnul käis Carlson Venemaal mitte selleks, et edendada Putini agendat, vaid just Trumpi agendat. Samas on see ka suur võit Venemaa propagandale, sest Carlson lasi Venemaa presidendil rääkida sama juttu, mida ta on Ukraina ründamise põhjenduseks juba viimased kaks aastat rääkinud.

„Ta kordas kõiki oma punkte, mis põhjendavad või õigustavad seda sõda, mis Venemaa on Ukraina vastu alustanud ja mitte midagi uut seal intervjuus ei kõla,“ rõhutas ta.

Lisaks tuli saates juttu USAs takerdunud 60 miljardi dollari suurusest abipaketist. Kuigi vahel tuleb teiselt poolt ookeanit ka lootusrikkamaid sõnumeid, siis seni ei ole teada, millal abipakett võidakse heaks kiita.

„Ukraina analüütikud ütlevad teatava pettumusega, et Ameerika Ühendriigid kui poliitiline maailmajõud on mängust väljas. Enam nad ameeriklastega ei arvesta.

Seal on hetkel valimiseelne situatsioon. Kuna vabariikliku partei presidendikandidaat Donald Trump on öelnud, et lõpetab presidendiks saades Ukraina sõja ühe päevaga. See on igasuguse abi lõpetamine ja tegelikult see abi on hakanud juba lõppema. Nüüd on küsimus, kui palju Euroopa riigid suudavad seda abi asendada,“ ütles Hvostov.

Kuna hetkel USA-lt abi ei saada, on ukrainlased sunnitud piiratud vahenditega lahinguväljalt maksimumi võtma.

Lisaks räägiti veel saates märtsis Venemaal toimuvatest presidendivalimistest ja miks sõjavastane kandidaat Boris Nadeždin jäeti ametlikuks presidendikandidaadiks esitamata ja mis põhjuse vahetas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi välja armee ülemjuhataja.