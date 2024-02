Appi tõttab coach! Aina rohkematest Eesti loomeinimestest saavad elutreenerid

Hilise staadiumi kapitalismis, kus keskastmejuhid vaevlevad kõikvõimalike neurooside käes ning ainus ühiskonna poolt vastuvõetav arengusuund on otsemaid edasi, kaugemale ja kõrgemale, on coach’ide tööpõld lai ja mitmekülgne – mitte, et nad kõik lähtuks kapitalistliku korra pidurdamatu progressi dogmadest. Ning koos sotsiaalmeedia kõigeüleseks meediaks muutumisega saavad nad potentsiaalsele klientuurile lihtsamini ligi: puistates sinu Insta-stooride vahele küsimusi, ettepanekuid ja suuniseid, pakkudes tasuta nõuandeid Youtube’i videotes ja uputades sind pikkadesse voolavatesse tekstidesse virtuaalses põrgus nimega LinkedIn. Omakorda on sotsmeedias enda elu võrdlemine teiste inimeste elu kulgemisega üha laienevas vaimse tervise kriisis üks peamisi põhjuseid, miks on järjest suuremal hulgal inimestel meelerahu häiritud. Ring on täiuslik.

Coach’imise tõmme ei ulatu mitte vaid ärirahvani. Selle lummusesse on sattunud ka mitmed loovsektori töötajad. Instagrami sirvides märkan, et coach’iks on hakanud näiteks tuntud pulma- ja moefotograaf Sandra Palm, kelle uueks ametiks on nüüd enigmaatilise kõlaga Somatic Self-Leadership Coach. Kõlab pehmelt öeldes „huvitavalt“, kuid võimalik, et asi on minu kroonilises küünilisuses ja vajaksin ise üht korralikku somaatilis-holistilist restarti.

Kirjanik Eia Uusi uueks ettevõtmiseks on pakkuda Creativity Coachi teenust, mis täpsemalt tähendab seda, et Uus viib läbi loovuskoolitusi, mis on mõeldud kõigile, kes soovivad end paremini väljendada, nii kirjalikult kui suuliselt. Ühe coach’i kohta ebatavaliselt lihtne ja loogiline teenus.



Mis ala coach’iks hakkasid muusik Sandra Vabarna ja fotograaf Krõõt Tarkmeel? kuidas avas coach’indus Balil brändispets Taavid Mikomäele silmad ja miks ta elutreeneri ameti juba maha on jätnud? Ning kuidas luuletajale Märt Sepperile tundub, et Access Consciousness ilmutas end juba tema teismepõlve esimestes filosoofilistes luuletustes?