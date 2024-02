Trummar Simo Atsolt küsiti: „Muusika on teil väga äge, aga miks laulja niimoodi karjuma peab?“

Simo Atso (23) on nii hinnatud trummar, et mängib mitmes bändis. Tema nö kodubänd aga kõrgelt noteeritud death metali jõuk Intrepid. Bändi kahe aasta tagusest sünnipäevapeost on välja kasvanud multimeedia-festival Intrepid Extravaganza. See on üritus, millega Simo, kui peakorraldaja soovib kõnetada kõiki alternatiivloomingu huvilisi. Intrepid Extravaganza II toimub laupäeval 17. veebruaril Erinevate Tubade Klubis, Tallinnas, ja lisaks muusikale – esinevad Kitty Florentine, Genka & DEW8, Intrepid, Humanity, Kalli Talonpoika & the Sunshine Band, Forgotten Sunrise – kostitatakse sind tudengifilmidega, unustatud muusikavideotega, näeb ja saab osta noort alternatiivset kunsti oma toa saab interaktiivne videomängude muuseum LVLup!.