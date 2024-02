Salapärane hädas sõjaväelane küsib raha? Hämmastavad juhtumid, kuidas armukelmid on eestlaseid ümber sõrme keeranud

Viimastel aastatel on Eesti politseisse jõudnud enam-vähem stabiilselt 2–3 armupettuse juhtumit kuus, kuid see on vaid väga väike osa kõigist pettustest. Politsei ja SEB jagasid Ekspressiga lugusid eestlastest, kes on sattunud armukelmide mõju alla ja jäänud ilma kümnetest tuhandatest eurodest.