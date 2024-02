Eiki Nestor Misha Panfilovi uuest albumist: nii andekad meloodiad hoiavad sind süles

Tegelikult on see ikka päris hullumeelne, kui palju muusikat võib ühest mehest pidevalt välja voolata. Varsti ei jõuagi kokku lugeda, mitme plaadiga Misha Panfilov meid ühe aasta jooksul suudab õnnelikuks teha. Esimene võrdlus, mis pähe tuleb: nagu vulkaan! No ei saa pidama. Juu siis nii peab olema.