„Ta ei taha uskuda, et see on rahapesu.“ Pere tegi netikelme nuumanud vanaema peatamiseks meeleheitlikke pingutusi

Äkki tuli Tiinasse aga elurõõm tagasi. Lapselaps Mari meenutab, et kõige enam jäi silma, et vanaema muudkui koristas, kuna iga hetk pidi keegi külla tulema.

„Mõtlesime ise ka, et ei tea, kes see siis on. Üldse ei klikkinud ära,“ meenutab Mari. Ühel hetkel mainis vanaema ka kedagi Peetrit. No mine sa kõiki vanainimese vanu tuttavaid tea, mõtlesid sugulased.