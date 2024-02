Ma ei avalda siinjuures kahtlust tema seniseid preemiaid väärivate saavutuste suhtes, kuigi, jah, eks selline kulka auhindade tihedus (lisaks on Ektermann pälvinud kulka „Ela ja sära“ stipendiumi ning ise selle institutsiooni komisjonis pikalt raha jaganud) võib tekitada mõtteid, et äkki hoiab meie kunstiväli oma ressursse liiga kitsas ringis. Küll aga tekitab kahtlust seekordse kulka preemia, mille Ektermann sai koos Kunstiasutuste Liidu (KAEL) tegevjuhi Kadi-Ell Tähiste, Eesti Kunstnike Liidu presidendi Elin Kardi ja vabakutselise kunstiteadlase Airi Triisbergiga, põhjendus. See kõlab nii: „pikaajalise panuse eest professionaalsete vabakutseliste loovisikute huvikaitse eest kõnelemisel“.