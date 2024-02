„Tõenäoliselt oli see neil rahapesuskeem.“ Ukraina kaitsetööstuselt väidetavalt näpatud miljonid dollarid jõudsid Tallinna

2017. aasta mai alguses astuvad maja välisuksest sisse kolm Mõttuse klienti: üks naine ja kaks meest, üks eestlane ja kaks ukrainlast. Kõik kolm on militaarse taustaga. Neid seob äri.

„Täna arvan, et tõenäoliselt oli see neil mingi kuradi rahapesuskeem,“ pahandab endine kaitseväe pioneeripataljoni juht Margus Neudorf . Mees, kes lisaks kahele Ukraina tippametnikule kuulus 2015. aastal Eestis registreeritud osaühingu Smart Approach juhatusse.

Ta pole ainus, kes kahtlustab, et Ukraina militaartegelased ei käitunud Eestis seaduskuulekalt. Ukraina riiklik korruptsioonikuritegude büroo NABU usub, et Ukraina riikliku kaitsetööstuse tagant näpatud miljonid dollarid jõudsid just nimelt Tallinna.