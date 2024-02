FILMIDE TIPP | Suurpuhastus: tabelis on lausa seitse uut tulijat! Kuidas läheb Tammsaare romaanil põhineval „Elul ja armastusel“?

Uusi filme on kinolevis rohkesti, olgu selleks siis Docpointil linastunud „Ilvesmees“, Priscilla Presleyst rääkiv „Priscilla“ või eelmise aasta Berlinalel kavas olnud „Femme“. Samuti on kinodes Andrew Haigh „Kõik me võõrad“ Andrew Scotti ja Paul Mescaliga peaosas, A.H. Tammsaare loomingul põhinev „Elu ja armastus“, „Armastuse olemus“ ja „Õpetaja Milleri lemmik“.