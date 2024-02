Teadus on noorte progressiivide poolel: majanduskasvu ajastu on lõppemas

Hiljuti Eesti Ekspressis ilmunud intervjuus selgitasid noored progressiivid, et majanduskasvul on piirid ja peaksime ressursse paremini jagama. Intervjuu viis (sotsiaal)meedia mölluni, kus noori võrreldi nii Hitleri kui ka Staliniga. Kahjuks on noortel progressiividel õigus: majanduskasvu ajastu on lõppemas.