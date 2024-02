POLIITIKARADAR | Kas riigikohus päästis valitsuse igaveseks usaldushääletustest?

Eesti 200 on jälle saamas õppetunde, kuidas poliitikas toimetada kindlasti ei tasu. Mis kõrvad ja varjud Eesti 200 personaalse riigi projekti tagant kellelegi tunduvad paistvat, sõltub vaatajate poliitilise rikutuse tasemest. Aga hea see kõik välja ei näe. Nagu ei näe üldse hea välja ka Eesti 200 reiting, mis on kukkunud täiesti põhja. Sealt väljatulekuks peab erakond midagi oma tegevuses kardinaalselt muutma. Väga suure muutuse sellesse, mida võib ja mida ei või riigikogus koalitsiooni töö takistamiseks teha, tõi aga riigikohtu otsus. See on suurema mõjuga, kui seni on tajutud.